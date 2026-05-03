歌舞伎俳優の尾上左近改め３代目尾上辰之助（２０）が３日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「團菊祭五月大歌舞伎」（２７日千秋楽）に出演した。祖父（３代目尾上松緑追贈）が初代、父の松緑（５１）が２代目として名乗った「尾上辰之助」を３代目として襲名した。襲名披露演目「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」では劇中口上で「一層、芸道に精進していく所存でございます。これからもごひいき、ご支援のほど、お願い申