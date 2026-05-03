女優の本田翼のピクニックショットが話題になっている。３日までに更新したインスタグラムに「ＧＷピクニック」と記すと、プライベートショットを披露。愛犬ととおもにピクニックを楽しむ姿を公開した。さらに「ポッピングシャワー派？」とフォロワーに質問を投げ、アイスを頬張る様子などをアップ。プライベートを楽しむ姿を見せた。この投稿に「ばっさーめっちゃ可愛いですー！！久しぶりにポッピングシャワー食べたくな