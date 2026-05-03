５月３日に京都競馬場で行われた天皇賞・Ｇ１のジョッキーカメラが同日、ＪＲＡの公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。公開されたのは、１着だったクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）に騎乗していた北村友一騎手と、３着だったアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）の武豊騎手のバージョン。北村友騎手のものでは、ゴール後に武豊騎手が「勝った？」と声をかけ