◆春季高校野球長野県大会東信支部予選▽準々決勝小諸義塾１０―０丸子修学館＝６回コールド＝（３日・佐久総合運動公園野球場）小諸商と小諸が統合し、今年４月に開校した小諸義塾に、来秋ドラフト候補の新星が現れた。背番号１８の２年生左腕・林誠也が６回で４者連続を含む９三振を奪い、４安打完封。自己最速を２キロ上回る１４４キロをマークし、県大会初出場を決めた。伸び盛りの１８０センチ左腕が、しなやかに躍動