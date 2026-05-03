◆パ・リーグロッテ１０―０西武（３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのサブロー監督（４９）が試合後、来日１年目左腕のサム・ロング投手（３０）の抹消理由について明かした。「次、先発に回します。そのための準備、調整。１回ファームで投げて、その後１軍に戻ってもらうことにしました」と説明した。ロングは今季全て救援で１３試合に登板し、０勝１敗７ホールド、防御率１・４２の成績を残していた。今後はスターターとし