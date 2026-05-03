ボクシングＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチで元４階級制覇王者の井岡一翔（３７＝志成）の挑戦を退けた同級王者・井上拓真（３０＝大橋）の一夜明け会見が３日、横浜市内で開かれ、次戦はＷＢＣ同級２位・那須川天心（２７＝帝拳）との指名試合になる見通しであると、所属ジムの大橋秀行会長が明らかにした。拓真は前日、５万５０００人の観客を動員した東京ドーム興行で、２度のダウンを奪って判定勝ち。レジェンド・井岡