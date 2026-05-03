きょう5月3日は、憲法記念日です。護憲派と改憲派が鹿児島市で集会を開きました。 「生協コープかごしま」などが開いた憲法改正に反対する集会には、およそ350人が集まりました。 大崎事件弁護団の鴨志田祐美弁護士が、刑事裁判をやり直す再審制度の課題を指摘。憲法でも定められた「個人の尊重」や「個人の尊厳」を守るため、検察の不服申し立てを禁止すべきと強調しました。 （実行委員長・泉武臣弁護士）「個人の尊