秋田朝日放送 ２０２３年に交付が始まった秋田犬のイラスト入りの ナンバープレートの申し込み件数が１万５千件を超えました。 秋田犬のイラストが入ったナンバープレートは、「走る広告塔」として 車で秋田の魅力を発信してもらおうと２０２３年の１０月に交付が始まりました。 秋田県やナンバープレートの交付を行っている秋田県全自動車協会によりますと、 申し込みの件