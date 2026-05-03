秋田朝日放送 大館市で秋田犬を審査する全国大会が開かれ、 各地からこの日のために育てられた秋田犬が集まりました。 １５３回目を迎える秋田犬保存会本部展が大館市の桂城公園で開かれ、 北は北海道から南は九州、さらにはアメリカからも秋田犬が集まりました。 今年は、１８１頭の秋田犬が審査されました。 毛の状態やしっぽの巻き方に加え、歯並びに審査中の態度など 「秋田犬標準」と呼ばれる保存会が定め