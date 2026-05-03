元内閣官房参与で慶応大教授の岸博幸氏が４月２９日のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。成績が伸びる勉強法がテーマとなり、ＡＩを使う学生が多くなっているとしたうえで、自身も使用しているが「ＡＩの学生の使い方が完全に間違ってる」と指摘した。酷い事例として「大学院の入試は小論文なんです。これをいっぱい見るわけです。明らかにＡＩをそのまま写したものばっかりになってる」と明かした。「レポート