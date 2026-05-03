昨年のM−1グランプリを制した「たくろう」赤木裕（34）が、2日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、知られざる一面を暴露される場面があった。挙動不審なキャラクターがウケ、M−1でも大きな笑いを誘った赤木。舞台を離れても、不思議な行動を目撃されていた。相方きむらバンドは「楽屋にそもそもいないというか、どこか出て行っちゃうんです」と証言。すると赤木は、「大阪の劇場の合