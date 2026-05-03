渡辺美里が、埼玉 西武ドーム（ベルーナドーム）公演『明治チョコレート効果 presents スタジアム伝説～復活～ Sweet 60』を11月8日に開催する。 （関連：渡辺美里が歌う“大人のポップス”の魅力「夏が来た！」アナザーソングの新曲を徹底分析） 本情報は、デビュー記念日の5月2日に行われたライブツアー『渡辺美里 ULTRA POP スペシャル ～じゃじゃ馬40th&