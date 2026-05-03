【J1百年構想リーグ EAST第14節】(メルスタ)鹿島 1-1(PK4-2)町田<得点者>[鹿]レオ・セアラ(50分)[町]テテ・イェンギ(53分)<警告>[町]テテ・イェンギ(41分)、ネタ・ラヴィ(48分)、林幸多郎(57分)、前寛之(90分+3)主審:池内明彦└鹿島がPK戦勝利で首位の座を守る! GK早川が町田GK谷との守護神対決を制す