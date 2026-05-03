[5.3 J1百年構想リーグEAST第14節 鹿島 1-1(PK4-2) 町田 メルスタ]J1百年構想リーグEASTは3日に第14節を行った。鹿島アントラーズとFC町田ゼルビアの対戦は、1-1のPK戦の末、鹿島が4-2で勝利した。前節に今季初めて90分間での黒星を喫した鹿島。2位のFC東京が前日に勝利したことで同勝ち点となり、得失点差で暫定首位の座を明け渡していた。互いに決定機を作り出すも、両チームの守護神がゴールを許さない。前半20分、町田は