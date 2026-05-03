NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演を務める豊臣秀長役の俳優・仲野太賀（33）と、兄・豊臣秀吉役を演じる俳優・池松壮亮（35）が3日、福岡市内で取材会に出席した。10代のころから池松の背中を追ってきたという仲野は、長期間の撮影で池松の作品のクオリティーを上げていく熱量、役へのアプローチ、現場での士気の上げ方に改めて凄さを感じたという。「池松壮亮という俳優がいることで凄く現場に求心力が生ま