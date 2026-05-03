◇第173回天皇賞・春芝3200メートル（2026年5月3日京都競馬場）伝統の長距離G1「第173回天皇賞・春」が3日、京都競馬場で行われた。4コーナー3番手から抜け出した1番人気クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）が、ヴェルテンベルクの猛追を鼻差しのいで4度目のG1制覇を飾った。2着ヴェルテンベルクは12番人気の伏兵。3着に2番人気アドマイヤテラが入ったものの、3連単は7万630円の好配当。これを柏原が◎△○、万哲が◎△☆で