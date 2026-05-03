◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）ヤクルトが2回に先制点献上のピンチを招くも、内野手総出の好プレーもあり、これを阻止しました。先発・ウォルターズ投手は2回、先頭からの連打などで1アウト2、3塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えたDeNA・京田陽太選手には、2球目をファースト方向にはじき返されるも、ファースト・茂木栄五郎選手が捕球し、すぐさまキャッチャー・古賀優大選手に送球。古賀選手は飛び