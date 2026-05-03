◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2026年5月3日甲子園）巨人は7回降雨コールドで今季3度目の零敗を喫した。5年ぶりとなる甲子園での阪神戦2カード連続の勝ち越しはならなかった。先発の井上は6回5安打3失点。阿部監督は「（井上は）ミスもあったけれど、何とか試合は作った。攻撃の方で、あと1本が先に出ていれば違った展開になったと思う」と振り返った。相手先発は前日の軟投派左腕の大竹とは対照的な本格派右腕の才木だっ