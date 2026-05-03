石の魅力や歴史を紹介する企画展が、愛知県西尾市で開かれています。会場の西尾市岩瀬文庫には、縄文時代から昭和初期にかけての石器や石にまつわる書物など44点が展示されています。「雲母」は江戸時代には体を軽くし老いを防ぐ効果があると信じられ、薬として使われました。雲母は独特の輝きから「きらら」とも呼ばれ、浮世絵などを描く際に粉を振りかけて光沢を出すために使われました。西尾市は古くから雲母や幡豆石の