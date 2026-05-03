開幕から1カ月が経過したMLBだが、出だしの特徴としてあげられるのが、名門チームの不振と、“大型連敗” を喫するチームが多いということだ。ア・リーグ東地区のボストン・レッドソックスは、開幕ビジターの6連戦で1勝5敗と大きく負け越したことで、一度も勝率で5割を超えられないまま、チームは4月25日（日本時間26日）に名将アレックス・コーラ監督の解任を発表した。これが呼び水となったのかもしれない。コーラ解任から