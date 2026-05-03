5月1日、歌手の華原朋美が、全国ツアーを開催することを発表した。最新のビジュアル写真も公開されたが、“激変” ぶりが注目を集めている。華原は自身のXで《今年もコンサートが出来て嬉しいです 沢山のお客様の前で私らしく歌を歌いたいと思います。MCもお客様が笑顔になれるそんなトークもしたいです》と投稿し、ツアーに意気込みを見せた。「ツアーは8月30日の埼玉公演を皮切りに、2027年3月の奈良公演まで19都市19公演を