年間200本を軽く超える作品が放送、配信されるアニメ業界。素晴らしい作品が増えるのはうれしいが、実際は増えすぎて見る作品を選ぶのもままならないのが現状だ。1月期で約70本、現在放送中の4月期は約90本と非常に多く、7月期以降も多くの作品が放送される。そこで、忙しい人に向けて2026年の注目作をピックアップ。併せて、特にオススメしたい作品の魅力を独断と偏見でご紹介！【写真】アニメ『日本三國』キャラビジュ＆場面写