東山奈央が、4thフルアルバム『OVER THE RAINBOW』を10月7日（水）にリリースすることを発表した。フルアルバムとしては2022年9月に発売された『Welcome to MY WONDERLAND』以来、約4年ぶりのリリースとなる。発表が行なわれたのは5月3日（日）に神奈川・カルッツかわさきで開催された＜東山奈央プロジェクト2026キックオフイベント 〜いくぜぶどうかん！！〜＞において。東山奈央は2027年3月11日（木）の日本武道館ライブをもって