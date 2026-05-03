世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が３日、横浜市内の大橋ジムで一夜明け会見を開き、今後のプランは白紙であることを強調した。この日、プロボクシング界で最も権威があるとされる米専門誌「ザ・リング」が尚弥の次戦について、世界スーパーフライ級３団体統一王者ジェシー?バム?ロドリゲス（米国）との対戦を計画していると報じた。会見で今後について何度か問われた尚弥は、試合直後の会見同