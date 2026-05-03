ジャファー・ジャクソン（29）は、叔父マイケル・ジャクソンさんを演じることに全身全霊を注ぎ、足から血を流すほど撮影に没頭したという。 【写真】マイケル・ジャクソンさんに似ている！甥っ子のジャファー・ジャクソン 伝記映画『Michael／マイケル』の製作当初、ジャファーは演技に迷いを抱いており、マイケル役の候補には他の俳優たちも挙がっていた。しかし、アントワーン・フークア監