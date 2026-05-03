バーンリーはマイケル・ジャクソン氏が暫定監督として指揮を執っているプレミアリーグからチャンピオンシップへの降格が決まったバーンリーは2024年からチームを率いてきたスコット・パーカー監督が退任となり、マイケル・ジャクソン氏が暫定監督として今季残りの試合を指揮することになった。バーンリーはパーカー監督の下、昨季のチャンピオンシップでリーズと並ぶ勝ち点100を積み上げた。得失点差の関係で優勝をリーズに譲