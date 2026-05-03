記事ポイントダーマローラージャパンと「KANGOL BEAUTY」が限定コラボレーションアイテムを発売ドイツ製・医療グレードの162本マイクロニードルを搭載したホームケアローラーとクリーナーのセットKANGOL BEAUTY公式ECサイトで2026年4月1日より販売中、全国34店舗のKANGOLサロンでは5月中旬より順次展開予定 英国発の世界的ファッションブランド「KANGOL」から誕生した日本限定ビューティーライン「KANGOL BEAUTY」と、ダーマ