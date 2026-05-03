◇明治安田J1百年構想リーグ第14節鹿島1―1（PK4―2）町田（2026年5月3日メルカリスタジアム）東地区の首位・鹿島はホームで町田と対戦し、1―1からのPK戦を4―2で制した。今季初の90分負けを喫した前節の東京V戦から先発4人を変更。前半は攻め手を欠いてペースを握れなかったものの、スコアレスで折り返した後半5分に先制に成功する。CKの流れからMF柴崎が頭でつないだボールをFWレオ・セアラが頭で叩き込んだ。だが3分