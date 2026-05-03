ゴールデンウイーク5連休2日目、各地で混雑が続いています。5連休2日目の3日、東北・北陸新幹線などの下りの自由席乗車率は100％を超える列車もみられたほか、東海道新幹線「のぞみ」の下りもほぼ満席となっています。JR6社の新幹線など上りのピークは5日で、JR東日本の各新幹線は、5日から6日の午後を中心に混雑が予想されています。東海道・山陽新幹線も5日が上りのピークで、午後はほぼ満席、また、6日の午後も空席が少なくなっ