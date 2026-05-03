日本国憲法施行から79年の憲法記念日を迎え、集会で改憲反対などを訴えたボードを掲げる参加者ら＝3日午後、東京都江東区日本国憲法は3日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれた。2月の衆院選で自民党は改憲発議に必要な定数3分の2以上を確保し、高市早苗首相（自民総裁）は東京都内で開かれた改憲派の集会にビデオメッセージを寄せ「行うべきは、決断のための議論だ」と前のめりの姿勢を見せた。護憲派は危機