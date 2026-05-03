女優の見上愛が３日、ＪＲＡ京都競馬場で行われた「天皇賞・春」（Ｇ１）でプレゼンターを務めた。ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」で主人公の一ノ瀬りん役を務め、劇中でも和服姿を披露している見上だが、この日は淡い色合いが春らしさを醸し出す上品な着物。前髪を切りそろえたモードな髪形とのコントラストで競馬場を華やかに彩った。北村友一騎手と並んで笑みを浮かべる見上の姿にはＳＮＳ上で「笑顔に撃ち抜かれました