女優でタレントのMEGUMI（44）が企画・プロデュースを務めた映画「FUJIKO」（監督木村太一）がイタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭で最高賞にあたる「ゴールデン・マルベリー賞」と「ブラック・ドラゴン・特別観客賞」をダブル受賞した。日本映画で初の快挙となる。同作はコンペティション部門に正式出品され、メイン会場である新ジョバンニ劇場で行われたワールドプレミア上映には木村監督とMEGUMI、主