北海道えりも町の襟裳岬付近で、2026年5月3日、岩のり採りに出かけたまま行方不明となっていた男性が発見され、その後死亡が確認されました。死亡が確認されたのは、えりも町の漁師、吉井伸吾さん61歳です。警察によりますと、吉井さんは3日午前9時半ごろ車で妻と一緒にえりも岬付近の岩場を訪れ、妻と別れて一人で岩のり採りに向かいました。その後、2時間が経っても吉井さんが車に戻ってこないことを心配した妻が、午後0時半前に