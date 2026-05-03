熊本地震の復興支援に感謝の意を込めた益城スイカの即売会が3日、ありました。「JAかみましき」の益城スイカは、熊本地震の多くの復興支援へ感謝の気持ちを込め、益城町のスイカをPRしようと作られました。3日は、収穫したばかりの大玉と小玉、あわせて800個が特別価格で販売されました。ことしのスイカは、2月3月の高温と日照時間にも恵まれ玉太りもよく、甘さもあるということです。会場では、益城の農産物が当たる抽選会もあり