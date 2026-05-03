◇明治安田J1百年構想リーグ第14節町田1―1（PK2―4）鹿島（2026年5月3日メルカリスタジアム）町田は鹿島と1―1のまま90分間では決着せず、PK戦の末に2―4で敗れ、PK勝ちも含む連勝が3でストップした。後半5分に先制されたが、すぐさま3分後に同点に追いつく。DF昌子のロングボールを受けたFW羅相浩（ナ・サンホ）がペナルティーエリア内から右クロス。最後はFWイェンギが右足シュートでネットを揺らした。その後も互