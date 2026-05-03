愛知県が整備する共同収蔵庫の外観イメージ（同県提供）愛知県は、美術館など県立3施設にある絵画や彫刻作品を共同保管する収蔵庫の整備に乗り出した。収蔵品の増加に伴い、それぞれの施設で空きスペースが少なくなっているためで、県によると3施設共同での取り組みは全国初。美術館や博物館のスペース不足は他の地域でも課題となっており、専門家は予算や運営面の効率化につながるとして注目している。3施設は愛知県美術館（