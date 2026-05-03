平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は3日目を終えた。7Rで2着の石原颯（26＝香川）。赤板過ぎに松井宏佑と接触して最後方まで下がったが、そこから猛チャージで先頭に出た。「僕の追走が甘いからこうなってしまった。前輪にペダルが入って走れないかなと思ってやめたけど、異常がなくて支障もなさそうだったから（仕掛けた）。最後は松井さんを合わせたかったですね」後ろの松本も思わず切り替え、菊池岳仁も「だまさ