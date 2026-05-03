◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトーDeNA（3日、神宮球場）ヤクルトは初回から先制の好機をつかみました。結果、得点にはつながらなかったものの、岩田幸宏選手が好判断の走塁も見せています。1アウト走者なしで打席に向かった岩田選手は、対する石田裕太郎投手の投じた3球目のストレートをはじき返します。この打球は内野付近でバウンドすると、セカンド・林琢真選手のグラブをはじく当たりとなります。林選手はこの打球を見失ったの