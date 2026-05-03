5月3日、京都競馬場で行われた10R・朱雀ステークス（4歳上3勝クラス・芝1200m）は、北村友一騎乗の1番人気、ルシード（牡4・美浦・田島俊明）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にサウスバンク（牝4・栗東・吉岡辰弥）、3着にレッドエヴァンス（せん5・栗東・東田明士）が入った。勝ちタイムは1:06.8（良）。2番人気でD.レーン騎乗、コウセキ（牡4・栗東・西園翔太）は、9着敗退。【京都7R】単勝1.4倍タンテドヴィーヴルが断然の支