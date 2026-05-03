繁殖において不思議な習性を持つペンギンがいる。総合研究大学院大学統合進化科学研究センター教授の渡辺佑基さんは「マカロニペンギン属のメスは2個の卵を産み、2個目の卵だけを温める。1個目の卵を自ら巣の外に放逐するメスもいる」という――。※本稿は、渡辺佑基『鳥は飛びながら眠る』（中公新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Gerald Corsi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Gerald Corsi■卵を無