ソフトバンク期待の３年目左腕・前田悠伍投手（２０）が３日の楽天戦（みずほペイペイ）で５回４安打無失点と好投した。降板後に救援陣が失点を重ね、チームは０―７の敗戦。勝敗はつかなかったが、巡ってきた先発チャンスで結果を残した。試合後は「もう少し投げたかったというのはあった」と率直な思いを吐露。ただ冷静に「まだまだそこまでのピッチャー。抑えていけば自然と６、７、８イニングとなると思う。しっかり場を踏ん