【モデルプレス＝2026/05/03】グローバルボーイズグループ・NCT（エヌシーティー）の公式X（旧Twitter）が3日に更新された。ジェヒョンの除隊が報告され、話題となっている。【写真】除隊報告のNCTメンバー「変わらない笑顔で泣ける」軍服姿の近影◆ジェヒョンの近影公開2024年11月に陸軍軍楽隊に入隊したジェヒョン。今回の投稿ではジェヒョンの除隊が報告され、軍服姿で花束を持った近影や入隊中のジョンウとの2ショットも公開さ