ボーイズグループSEVENTEENの日本ファンミーティングの開催を記念して、東京でポップアップストアがオープンした。SEVENTEENは、ファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」の開催を記念して、東京・大阪でポップアップストア「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU' POP-UP STORE」を開く。【写真】直視できない…ミンギュの“入浴SHOT”そんななか、本日（5月3日）、第9SYビル1階にある東京会場が