愛知県芸術劇場で舞台芸術の面白さを体験できるイベントが5月3日、開かれました。愛知県芸術劇場で開かれた「劇場ワンダーランド」は、初心者もファンの人にも舞台芸術の面白さを体験してもらおうと、初めて開かれました。大ホールでは、舞台や客席などを自由に見学したり、ステージ上でスポットライトを浴びたりする体験もできて、家族連れなどで賑わいました。愛知県芸術劇場芸術監督 唐津絵理さん：「