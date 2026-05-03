元AKB48でタレントの板野友美さんが5月2日、自身のインスタグラムを更新。オフショット写真を複数枚投稿しました。 【写真を見る】【 板野友美 】「甘めのレースキャミにマスキュリンなスラックス合わせすき」夏コーデ披露にファン反響板野さんは投稿のキャプションに「甘めのレースキャミにマスキュリンなスラックス合わせすき♥」と記し、「なんまいめ？」とファンに語りかけました。 投稿された写真では、