憲法が施行されてきょうで79年となりました。憲法記念日にあわせて改憲派、護憲派がそれぞれ集会を開きました。高市総理「憲法は国の礎であり根幹であるからこそ、その価値を摩滅させないためにも、時代の要請に合わせて本来、定期的な更新が図られるべきです」高市総理は憲法改正を目指す団体の集会にビデオメッセージを寄せ、「憲法が施行された79年前と比べ、日本を取り巻く国際情勢などは全く異なっている」と話し、憲法改正の