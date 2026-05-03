アメリカの格安航空大手スピリット航空は2日、事業の終了に向けて、全ての便を欠航すると発表しました。経営再建に取り組んでいましたが、中東情勢の緊迫による「原油価格の高騰などが財務の見通しに大きな打撃を与えた」としています。現地メディアは、再建に向けアメリカ政府と資金支援の交渉をしていたもののまとまらなかったと報じていました。