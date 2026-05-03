兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局で記者2人が男に殺傷された事件からきょうで39年です。支局には朝から多くの人が訪れ、亡くなった小尻知博記者の遺影に手を合わせました。訪れた人「これだけ年数がたって一日も早く真実を究める、いま生きている私たちの仕事であるかもしれませんね」事件は未解決のまま2002年に時効を迎えています。