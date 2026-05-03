◇スーパーバンタム級ノンタイトル武居由樹（大橋）＜8回戦＞ワン・デカン（中国）（2026年5月2日東京ドーム）2日のプロボクシング東京ドーム興行「THE DAY」に出場した前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（28＝大橋）が、試合直前に足の肉離れを起こしていたことが分かった。大橋ジムの大橋秀行会長が3日、一夜明け会見で明かした。現WBO4位、WBA7位、WBC10位の武居はがWBA世界スーパーバンタム級15位のワン・デカン（