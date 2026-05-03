「ペアの合計年齢が100歳以上」というユニークな参加条件のテニス大会が名古屋で開かれています。 【写真を見る】“ペアの合計年齢が100歳以上”ユニークな参加条件のテニス大会 夫婦や祖父母と孫など114組が出場 名古屋・北区 この大会は北区名城にある「名古屋ローンテニス倶楽部」が毎年開いているものでことしで74回目。 ダブルスでペアを組む2人の年齢を足すと100歳以上になることが出場の条件で、こと